На Львівщині – 397 нових випадків Сovid

Станом на ранок понеділка, 22 листопада, на Львівщині зафіксовано 204 337 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 397 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 21 листопада лабораторні центри провели 902 ПЛР-тести, з яких 397 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 147 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у 204 337 осіб. Від ускладнень інфекції померло 5 222 людини (+ 3 за останню добу) . Натомість побороти недугу зуміли 164 774 пацієнти (+ 257 за останню добу).

Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Реклама партнерів

Протягом минулого тижня в області почали фіксувати незначний спад захворюваності на Covid. Відтак вже до кінця листопада Львівщина має усі шанси покинути «червону» зону карантину.

Додамо, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони 30 жовтня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.