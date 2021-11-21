Україна – знову друга у світі за добовою смертністю від Covid

19 листопада у світі діагностували майже 487 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії, Україні, США. Пише УП.

Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 48 тисяч, у Британії – майже 41 тисяча і в Росії – понад 37 тисяч нових інфікувань. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Польща. Україна – на 11 місці. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії, Україні, США.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Польща.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 232 383 182 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 5 163 714 смерті від COVID-19.

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Нагадаємо, станом на ранок неділі, 21 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 10 635 нових випадків коронавірусу. Померли 377 хворих.

Дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня. Втім вже наприкінці листопада в областях, які першими віднесли до «червоної» зони, можуть послабити карантин.

В офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Так, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Тим часом у МОЗ додають: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

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