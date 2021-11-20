Зі Львова запускають ще один рейс до Польщі: куди і за скільки можна полетіти

Польська авіакомпанія LOT відкриє новий міжнародний рейс зі Львова до міста Зелена Гура, що в Польщі. Польоти стартують з грудня 2021 року. Про це пише Lowcostavia.

Прямі авіасполучення Львів – Зелена Гура почнуть обслуговувати з 10 грудня 2021 року.

Літаки здійснюватимуть рейси двічі на тиждень: щоп’ятниці та щочетверга. Виліт зі Львова о 07:40, повернення з Зеленої Гури 21:40, тривалість польоту 1 година 35 хвилин.

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Ціна квитків Львів – Зелена Гура від €41 у два боки.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що Wizz Air відкрив базу в аеропорту «Львів» і забазував у місті свій перший літак. А також, що Wizz Air відкриває 9 нових маршрутів зі Львова.

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