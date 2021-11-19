Шахтарі Львівщини не отримали навіть половини зарплати за жовтень

Станом на 19 листопада працівникам державного підприємства «Львіввугілля» виплатили лише 46% зарплати за жовтень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

18 листопада ДП «Львіввугілля» отримало кошти від ПАТ «Центренерго». Завдяки цим громам шахтарям виплатять ще 13% від жовтневої зарплати. При цьому станом на 19 листопада працівники отримали лише 46% від зарплати.

Нагадаємо, шахтарям «Львіввугілля» регулярно боргують зарплату, а коли й виплачуть, то перераховують не цілком, а лише частинами. Через це гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу. Востаннє великий пікет під стінами ЛОДА вони влаштували на початку серпня, тоді йшлося про борг у 300 млн грн.

Наприкінці квітня борг перед шахтарями «Львіввугілля» сягнув 285 млн грн. Через страйк працівників зупинилась шахта «Степова».

Реклама партнерів

Наприкінці 2020 року гірникам держпідприємства заборгували 219 млн грн. Платню за жовтень-листопад людям обіцяли виплатити наприкінці грудня.

Додамо, що на території Львівської області працюють сім шахт, шість із них – це шахти ДП «Львіввугілля»: «Вiдродження», «Лiсова», «Червоноградська», «Великомостівська», «Межирічанська» та «Степова».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.