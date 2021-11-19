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Шахтарі Львівщини не отримали навіть половини зарплати за жовтень

Ольга Денисяка

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Станом на 19 листопада працівникам державного підприємства «Львіввугілля» виплатили лише 46% зарплати за жовтень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

18 листопада ДП «Львіввугілля» отримало кошти від ПАТ «Центренерго». Завдяки цим громам шахтарям виплатять ще 13% від жовтневої зарплати. При цьому станом на 19 листопада працівники отримали лише 46% від зарплати.

Нагадаємо, шахтарям «Львіввугілля» регулярно боргують зарплату, а коли й виплачуть, то перераховують не цілком, а лише частинами. Через це гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу. Востаннє великий пікет під стінами ЛОДА вони влаштували на початку серпня, тоді йшлося про борг у 300 млн грн.

Наприкінці квітня борг перед шахтарями «Львіввугілля» сягнув 285 млн грн. Через страйк працівників зупинилась шахта «Степова».

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Наприкінці 2020 року гірникам держпідприємства заборгували 219 млн грн. Платню за жовтень-листопад людям обіцяли виплатити наприкінці грудня.

Додамо, що на території Львівської області працюють сім шахт, шість із них – це шахти ДП «Львіввугілля»: «Вiдродження», «Лiсова», «Червоноградська», «Великомостівська», «Межирічанська» та «Степова».

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