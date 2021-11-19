ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть ще п’ятьох людей за фейкові Covid-сертифікати

Аліса Белей

|

На Львівщині продовжують виявляти підроблені сертифікати про вакцинацію від Covid. З початку тижня поліція відкрила ще 15 кримінальних проваджень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, під час перетину кордону у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів – Будомєж» двоє жителів Львова, 50-річна жінка та 46-річний чоловік, пред’явили міжнародні сертифікати про вакцинацію проти Covid-19 з ознаками підробки.

Поліцейські повідомили їм про підозру. Чоловікові – за ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 358 (пособництво у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ, а жінці – за ч. 4 ст. 358 (використання знаючи наперед підробленого документа) ККУ.

Наразі правоохоронці встановлюють у кого львів’яни придбали ці свідоцтва. Їм загрожує обмеження волі на строк до двох років. Поліцейські завершили слідство та скерували обвинувальні акти до суду.

Реклама партнерів

Крім того, підроблені сертифікати були виявлені у двох мешканців Тернопільської області віком 28 та 30 років, а також у 29-річного мешканця Чернівецької області.

Слідчі та дізнавачі поліції Львівщини повідомили усім про підозру у пособництві у підробці та використанні знаючи наперед підробленого документа, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості
Наталя ДУЛЯБА
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фото- й відеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Україні запустили влітку 2020 року на найбіл...

Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти

Ділянку довжиною 15 км Кільцевої дороги Львова від Рясне-Руської до Солонки планують розширити до чотирьох смуг – по дві...

«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га

Замість анонсованих 30 га нових лісових насаджень корпорація «АТБ», що управляє однойменною національною мережею з більш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів