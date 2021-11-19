На Львівщині судитимуть ще п’ятьох людей за фейкові Covid-сертифікати

На Львівщині продовжують виявляти підроблені сертифікати про вакцинацію від Covid. З початку тижня поліція відкрила ще 15 кримінальних проваджень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Так, під час перетину кордону у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів – Будомєж» двоє жителів Львова, 50-річна жінка та 46-річний чоловік, пред’явили міжнародні сертифікати про вакцинацію проти Covid-19 з ознаками підробки.
Поліцейські повідомили їм про підозру. Чоловікові – за ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 358 (пособництво у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ, а жінці – за ч. 4 ст. 358 (використання знаючи наперед підробленого документа) ККУ.
Наразі правоохоронці встановлюють у кого львів’яни придбали ці свідоцтва. Їм загрожує обмеження волі на строк до двох років. Поліцейські завершили слідство та скерували обвинувальні акти до суду.
Крім того, підроблені сертифікати були виявлені у двох мешканців Тернопільської області віком 28 та 30 років, а також у 29-річного мешканця Чернівецької області.
Слідчі та дізнавачі поліції Львівщини повідомили усім про підозру у пособництві у підробці та використанні знаючи наперед підробленого документа, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.
Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.
Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.
Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.
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Аліса Белей