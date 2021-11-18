Уряд збільшив виплати для covid-лікарень

Кабінет міністрів із 1 листопада збільшив виплати для лікарень, у які госпіталізують хворих з коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Щоб підвищити виплати, внесли зміни до програми медичних гарантій «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19». Таким чином медзаклади, що працюють із хворими на COVID-19, зможуть отримати підвищені виплати до 634 330 грн вже за листопад.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, ставку збільшили, зокрема, через те, що збільшився попит на кисень. За ці гроші пацієнтів забезпечуватимуть лікарськими засобами, що потрібні для лікування в стаціонарі та реанімації.

«Вже майже місяць медики працюють у посиленому режимі. Споживання кисню хворими з коронавірусною хворобою зросло в 5 разів. Тому ми бачимо необхідність збільшити вартість ковідного пакета, який буде виплачуватися для тих медзакладів, які працюють із хворими на COVID-19. Додатково пацієнтів за ці гроші забезпечуватимуть лікарськими засобами, що потрібні для лікування в умовах інтенсивної терапії та надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару», – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Попередньо глобальна ставка covid-пакета становила: 577, 7 тисяч гривень – з 1 жовтня 2021 року, та 554 тисяч гривень – з 1 квітня по 30 вересня 2021 року.

Нагадаємо, у мерії Львова нещодавно нарікали, що на лікування covid-хворого у стаціонарі Нацслужба здоров’я України зараз виділяє 28 000 грн. Однак цієї суми навіть і близько не вистачає для тих пацієнтів, які лежать у реанімації. Їхнє повноцінне лікування обходиться у три-чотири рази дорожче, тобто сягає більше 100 000 грн.

Тому Львівська міська рада мала намір звернутись до МОЗ, НСЗУ, прем’єра-міністра Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням переглянути тариф на лікування важкохворих пацієнтів із коронавірусом.

Зазначимо, у МОЗ раніше звітували, що у вересні вартість лікування хворого на коронавірус в середньому в Україні становила 22 000 грн. При цьому тоді не уточняли, наскільки дорожче обходиться лікування пацієнтів у важкому стані.

Із квітня по вересень, тобто за пів року, Нацслужба здоров’я перерахувала українським лікарням 4,8 млрд грн на стаціонарне лікування хворих із коронавірусом. До кінця 2021 року для оплати роботи covid-стаціонарів зарезервовано ще 5,4 млрд грн.

Нагадаємо, протягом серпня, тобто ще до початку нової хвилі коронавірусу, десять covid-лікарень на Львівщині отримали від НСЗУ понад 5,5 млн грн. За ці кошти вони лікували 361 хворого. Тобто у середньому на одного госпіталізованого припало понад 15 400 грн.

Тим часом під час весняної хвилі коронавірусу деякі мешканці Львівщини скаржились, що їм, лежачи у стаціонарі на лікуванні, доводилось власним коштом купувати дороговартісні медикаменти. Це було незважаючи на той факт, що лікарня мала укладений договір із Нацслужбою здоров’я.

У Львівській ОДА своєю чергою запевнили: такі випадки не були масовими і стосувались виключно важкохворих covid-пацієнтів.

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