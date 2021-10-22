У МОЗ розповіли, у скільки обходиться лікування covid-хворого у стаціонарі

У вересні вартість лікування у стаціонарі пацієнта з коронавірусом у середньому становила 22 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Із квітня по вересень, тобто за пів року, Нацслужба здоров’я перерахувала лікарням 4,8 млрд грн на стаціонарне лікування хворих із коронавірусом. До кінця 2021 року для оплати роботи українських covid-стаціонарів зарезервовано ще 5,4 млрд грн.

Глава МОЗ Олег Ляшко відзначив, що у вересні лікування одного госпіталізованого хворого із коронавірусом обходилось у 22 тисячі гривень. Він не уточнив, що саме входило у цю суму, однак йдеться про кошти, які платить лікарням НСЗУ за лікування таких хворих.

Нагадаємо, протягом серпня, тобто ще до початку нової хвилі коронавірусу, десять covid-лікарень на Львівщині отримали від НСЗУ понад 5,5 млн грн. За ці кошти вони лікували 361 хворого. Тобто у середньому на одного госпіталізованого припало понад 15 400 грн.

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Як розраховують вартість лікування? Українські лікарні, що має укладений договір із Нацслужбою здоров’я на надання допомоги хворим на коронавірус, отримують різні суми. Вони залежать від кількості медичних команд, інтенсивності роботи та навантаження на медиків.

Так, якщо навантаження на медичну команду становить менше ніж 10 пацієнтів у місяць, оплата буде меншою. Якщо є понад 30 пацієнтів – більшою. Для цього використовуються коригувальні коефіцієнти.

В середньому за лікування у стаціонарі одного пацієнта з коронавірусом у серпні з держбюджету оплатили майже 27 000 грн. На одну медичну команду лікарня отримувала в місяць 554 000 грн.

Тож, наприклад, якщо в місяць навантаження на одну медичну команду становить менше, ніж 10 пацієнтів, застосовується коефіцієнт 0,379. Тобто замість 554 000 грн на команду виплачують майже 210 000 грн на місяць. Якщо в місяць навантаження на одну медичну команду становить понад 30 пацієнтів, коефіцієнт збільшується в півтора рази і більше.

Що входить у перелік безоплатної допомоги пацієнтам з коронавірусом у стаціонарі:

первинний огляд та тестування на COVID-19;

необхідні інструментальні та лабораторні дослідження, такі як розгорнутий клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза, бактеріологічні та інші;

медична допомога відповідно до галузевих стандартів;

киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до апаратів ШВЛ та ЕКМО;

медикаментозна терапія та знеболення за потреби. Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19 та Національним переліком лікарських засобів, включені до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів;

моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів;

забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.

Нагадаємо, під час весняної хвилі коронавірусу деякі мешканці Львівщини скаржились, що їм, лежачи у стаціонарі на лікуванні, доводилось власним коштом купувати дороговартісні медикаменти. Це було незважаючи на той факт, що лікарня мала укладений договір із Нацслужбою здоров’я.

У Львівській ОДА своєю чергою заявили: знають про такі випадки, проте запевняють, що вони не були масовими і стосувались виключно важкохворих covid-пацієнтів.

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