Bees Airline відкрив новий рейс зі Львова в Грузію

Український авіаперевізник Bees Airline розпочав продаж квитків на рейс зі Львова до Тбілісі (Грузія). Перші рейси заплановані вже з грудня, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За даними сайту перевізника, довгоочікувані польоти до Тбілісі розпочуться із 28 грудня. Вартість квитків стартує від 1529 грн в один бік.

Наразі відкрито продаж лише на дев’ять рейсів. Крайній з них заплановано на 1 лютого 2022 року. Вочевидь, що подальша перспектива маршруту залежить від завантаження рейсу.

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Як відомо авіакомпанія Bees Airline існує з березня 2021 року. Зі Львова лоукостер літає чартерними рейсами до Хургади, Марса-Аламу (Єгипет) та має ще три регулярні напрямки – до Барселони, Києва та Праги.

Тбілісі – столиця Сакартвело. Колоритне грузинське місто розкинулось на річці Мктварі. Відвідуючи гостинне Тбілісі неодмінно відвідайте Старе місто, Фортецю Нарікала, Собор Цмінда Самеба, Сірчані лазні Абанотубані, Метехі, Міст Світу та меморіал «Історія Грузії».

Львівський портал раніше писав, куди можна полетіти зі Львова у зимовому сезоні 2021/2022. Повний перелік напрямків та ціни можна знайти за цим посиланням.

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