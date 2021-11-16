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Учні старших класів Львова продовжать вчитись онлайн

Ольга Денисяка

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У Львові декілька днів спостерігали за показникам захворюваності на коронавірус і все ж вирішили продовжити онлайн-навчання учнів 5-11 класів шкіл. Про це з посиланням на рішення міської комісії  ТЕБ і НС повідомив на брифінгу 16 листопада перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

За його словами, рівень захворюваності в місті не дозволяє відновити очне навчання для учнів старшої школи.

Відтак комісія вирішила поспостерігати за епідпоказниками до 19 листопада. Тоді знову розглянуть питання відновлення очного навчання учнів 5-11 класів, закладів позашкілля та дозвілля.

«Вирішили продовжити моніторити ситуацію до п’ятниці, 19 листопада. Якщо показники дадуть змогу послабити карантин і відновити очне навчання, то ми це зробимо. Станом на сьогодні показники захворюваності не дозволяють цього зробити», – заявив Андрій Москаленко.

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Водночас в області з 22 листопада учні 5-11 класів та студенти вищих навчальних закладів Львівщини повертаються до очного навчання.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, з 15 листопада учні 1-4 класів у Львові повертаються до очного навчання.

Нагадаємо, на дистанційне навчання учнів та студентів перевели через погіршення епідситуації.

З 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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