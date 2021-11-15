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У мерії ще не виплатили обіцяну компенсацію за нічний ремонт вулиці Городоцької

Вероніка Рой

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Грошову компенсацію через мешканцям через незручності від цілодобового ремонту перехрестя вул. Бандери – вул. Городоцької ще не виплатили. Про це 15 листопада під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

Як відомо, протягом місяця у Львові ремонтували перехрестя на вул. Городоцькій – Бандери. Частину робіт довелося перевести у цілодобовий режим, аби завершити якомога швидше.

Згодом у мерії заявили, що знають про незручності, які спричиняє цілодобовий ремонт вулиці, особливо вночі. Тому Львівська міська рада обіцяла виплатити жителям грошову компенсацію.

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Поки що у мерії не виплатили цих коштів мешканцям. Втім міський голова пообіцяв, що одноразову компенсацію таки мають виплатити, але точного дедлайну не назвав.

«Кінцевого рішення ще не прийняли. Проте вже зібрані матеріали. Нічна робота тривала не так довго, як ми це собі планували. Але слово – це закон. Тому пані Маруняк (заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ, – ред.) подасть мені списки мешканців, яким треба виплатити одноразову компенсацію за незручності під час проведення робіт», – додав Андрій Садовий.

Зазначимо, перехрестя вул. Бандери – вул. Городоцької для транспорту відкрили 15 листопада.

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Фото: Зручне місто

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