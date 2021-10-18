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Через нічний ремонт вулиці львів’янам вперше виплатять грошову компенсацію

Наталя Дуляба

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Шум від цілодобового ремонту перехрестя вул. Бандери – вул. Городоцької спричиняє незручності місцевим мешканцям. Тому місто вперше збирається виплатити їм грошову компенсацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Із 14 жовтня у Львові почали ремонтувати перехрестя вул. Бандери з вул. Городоцькою (ділянка від вул. Тобілевича до пл. Кропивницького). Втім незабаром всі роботи перевели у цілодобовий режим, аби завершити якомога швидше.

У мерії кажуть: розуміють, що цілодобовий ремонт вулиці спричиняє незручності місцевим мешканцям, особливо вночі. Тому Львівська міська рада планує виплатити жителям грошову компенсацію.

Про яку саме суму йдеться, наразі ще не відомо, проте це вперше місто платитиме кошти за незручності, спричинені нічним ремонтом дороги.

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«Часто питають, чому дороги не ремонтують вночі? Все тому, що вночі люди відпочивають, і коли є шум, то телефонують у поліцію. Однак на цьому перехресті ми хочемо напрацювати тестову модель проведення ремонту вночі. Районна адміністрація і профільний департамент мають дослідити, скільки мешканців матимуть залежність від цього шуму, а ми будемо компенсувати незручність «живими» грошима. Яка це буде сума, будемо визначати. Думаю, за тиждень часу все буде зрозуміло. Наперед хочу вибачитися перед мешканцями, які тут живуть, за незручності, та іншого механізму пришвидшити роботи у нас немає», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Практику проведення ремонтів уночі можуть поширити й на інші дороги у Львові.

Зазначимо, що завершити ремонт перехрестя вул. Бандери – Городоцька раніше планували до середини листопада. На ділянці від вул. Тобілевича до пл. Кропивницького мають з’єднати трамвайні колії та комунікації, облаштувати всю трамвайну інфраструктуру.

Через ремонт частина автобусів та трамваїв курсує за зміненою схемою, а для пасажирів ввели пересадковий квиток. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: ЛМР

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