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У Львові для транспорту відкрили перехрестя Бандери – Городоцька

Аліса Белей

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У понеділок, 15 листопада, відкрили для транспорту відремонтовану ділянку вул. Городоцької, яка була закрита протягом місяця через ремонтні роботи на перехресті з вул. Бандери. Також відновила рух і частина громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У зв’язку з відкриттям для проїзду перехрестя вул. Городоцька – вул. Бандери, по вул. Городоцькій відновили курсування міські автобусні маршрути: № 6А, 7, 15, 20, 25, 29, 31, 34, 41, 43, 51, 52, а також трамвайні маршрути: № 1, 4, 6 знову їхатимуть до Головного залізничного вокзалу.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», трамвай № 1, за маршрутом «Залізничний вокзал – вул. Городоцька – вул. Підвальна – Погулянка» курсуватиме у складі семи вагонів, з орієнтовним інтервалом руху 10-11 хв.

На трамвайному маршруті № 4 «Залізничний вокзал – вул. Городоцька – вул. Підвальна – вул. Стуса – вул. Вернадського» курсуватиме одинадцять вагонів, з інтервалом руху 9-10 хв.

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А на трамвай № 6 «Залізничний вокзал – вул. Городоцька – вул. Миколайчука» – десять трамваїв з інтервалом у 7 хв.

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