Ремонт перехрестя Бандери–Городоцька переводять у цілодобовий режим

Роботи із влаштування трамвайної інфраструктури на перехресті вулиць Степана Бандери та Городоцької проводитимуть цілодобово, щоб зменшити їх тривалість. Натомість мешканцям прилеглих до ремонту будинків запропонують механізм компенсації за потенційні незручності. Відповідне рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами заступниці мера Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, рішення про цілодобову роботу дозволить максимально оперативно завершити ремонт та відкрити перехрестя для проїзду транспорту швидше, аніж планувалось.

Як йдеться у протоколі комісії, у мерії розроблять механізм компенсації потенційної шкоди для мешканців сусідніх будинків, що може виникнути внаслідок проведення робіт. Його повинні напрацювати до 10 листопада та розглянути на засіданні виконавчого комітету.

Реклама партнерів

Нагадаємо, у зв’язку з реконструкцією вул. Бандери, для руху транспорту на місяць закрили перехрестя з вул. Городоцькою на ділянці від вул. Тобілевича до пл. Кропивницького. На час робіт транспорт оминає закриту ділянку в напрямку до центру міста по вул. Тобілевича – вул. Федьковича, а в напрямку до Залізничного вокзалу – по вул. Короткій.

Раніше Львівський портал повідомляв, що роботи мали тривати до середини листопада.

Як зміниться рух громадського транспорту дивіться тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.