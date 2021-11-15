На Львівщині викрили масштабну схему виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

Служба безпеки України викрила на Львівщині міжнародну групу осіб, які займалися виготовлення підробних COVID-сертифікатів. Щомісяця на фейкових документах про вакцинацію ділки заробляли до 500 тисяч гривен. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

За даними слідства, мешканці Львова та області підробляли «документи» про вакцинацію протягом 4 місяців. Вони залучили до «справи» медпрацівників, які вносили персональні дані «клієнтів» в електронну систему охорони здоров’я «eHealth».

Один із організаторів оборудки координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн.

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Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250€, внутрішній – 1800-2000 гривень. Щодня ділки виготовляли по 10-15 підробок і «заробляли» на цьому більше півмільйона гривень щомісяця.

За даними Нацполіції Львівщини, до злочинної групи входили троє осіб – 42-річний уродженець Запоріжжя, 24-річна мешканка Львівської області та 33-річний львів’янин. – слідчі повідомили про підозру в підробці документів.

У ході обшуків, проведених за адресами роботи та місцями проживання зловмисників, правоохоронці вилучили комп’ютери, з яких вчинялося неправомірне втручання в електронну інформаційну систему Національної служби здоров’я України. Також «медичні документи», що свідчать про фейкові щеплення та дублікати печаток та штампів медичних установ, які мають дозвіл на здійснення щеплень та видачу сертифікатів про вакцинацію.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України оголошено про підозру у вчиненні злочину (групою осіб) трьом особам, а саме організатору схеми, який займався пошуком «клієнтів», та двом виконавцям, які займались виготовленням даних сертифікатів.

Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин правопорушення та встановлення всіх осіб причетних до оборудки.

За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

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