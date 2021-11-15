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19 грудня для проїзду обіцяють відкрити вулицю Бандери у Львові

Вероніка Рой

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До 19 грудня вул. Степана Бандери у Львові планують повністю відкрити для проїзду транспорту. Проте роботи з облаштування тротуарів, благоустрою триватимуть трохи довше. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«До 19 грудня, до свята Миколая, має бути завершено основний об’єм робіт, щоб вулиця Бандери була проїзною. Однак роботи щодо облаштування хідників, благоустрою, ще триватимуть. Адже для нас важливо не до певної дати все зробити, важливою є якість виконання робіт. Паралельно плануємо облаштувати площу біля пам’ятника С. Бандері. Вона має бути гармонійна з дитячим майданчиком, що є поруч», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Як розповів Микола Власюк, директор ЛКП «Львівавтодор», на сьогодні на вул. С. Бандери повністю замінено всі комунікації, з’єднали всі колії і проводять замощення бруківкою проїзної частини вулиці.

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«Зараз проводимо транспортне моделювання, щоб ділянки в межах вул. Городоцької, пл. Кропивницького, вул. Короткої, вул. Залізничної, вул. Тобілевича перевести в режим роботи громадського транспорту, тобто щоб громадський транспорт продовжував ними курсувати. Якщо моделювання покаже, що цей варіант буде кращим, то будемо його втілювати», – повідомив Микола Власюк.

Нагадаємо, перехрестя вул. Бандери – вул. Городоцької для транспорту відкрили 15 листопада.

Зазначимо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Водночас у мерії Львова запевняють, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

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Фото: ЛМР

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