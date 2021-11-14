Три лікарні Львівщини вже не мають місць для лікування хворих на Covid

Станом на неділю, 14 листопада, у covid-стаціонарах Львівщини перебувають три тисячі хворих. Лікарні завантажені вже на 61%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

За останню добу до covid-лікарень госпіталізували 168 пацієнтів. Загалом у стаціонарах лікують 3174 осіб. Серед них 345 людей вакциновані (в т.ч. двома дозами – 143). В реанімації перебуває 252 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 110.

У трьох лікарнях вже немає вільних місць для лікування хворих на коронавірус: у Львівській обласній інфекційній лікарні, Буській та Самбірських центральних районних лікарнях.

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 61,44% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

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у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 424

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 313

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 266

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 230

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 211

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 185

у Стрийській міській лікарні (190) – 157

у 1-й міській клінічній лікарні м. Львова (225) – 140

у Стебницькій міській лікарні (150) – 131

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 110

у Рудківській лікарні (100) – 99

у 5-й міській клінічній лікарні м. Львова (175) – 93

у Буській центральній районній лікарні (80) – 90

у Жидачівській центральній районній лікарні(100) – 87

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 85

у Сокальській центральній районній лікарні(326) – 83

у Золочівській центральній районній лікарні(230) – 83

у Жовківській центральній районній лікарні(100) – 77

у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 73

у Перемишлянській центральній районній лікарні(80) – 72

у Пустомитівській центральній районній лікарні(80) – 70

у Самбірській центральній районній лікарні(50) – 50

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 42

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 3

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 14 листопада на Львівщині виявили 535 нових хворих на коронавірус. Водночас 211 пацієнтів одужали та 18 померли.

Нагадаємо, ще кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

У Львові в реанімацію стали частіше потрапляти люди віком від 30 до 40 років.

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