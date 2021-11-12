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В Україні з’являться два нові типи covid-сертифікатів

Ольга Денисяка

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В Україні запускають covid-сертифікати про одужання та дитячі документи про вакцинацію. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає кореспондент Львівського порталу.

Сертифікат про одужання – це електронний документ, який підтверджує одужання від коронавірусу.

У «Дії» covid-сертифікат про одужання мав бути доступний уже з 8 листопада. Однак зараз він ще перебуває на останній стадії тестування.

Такий сертифікат отримають ті, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи. Термін дії документу буде становити 90 діб з встановлення діагнозу та ще 15 днів лікування. Отримати сертифікат можна не більше ніж два рази на рік.

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Дитячий COVID-сертифікат можна згенерувати, якщо дитина отримала хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. В Україні щеплення від коронавірусу можна робити дітям від 12 років вакциною Pfizer та за наявності всіх необхідних щеплень.

Як отримати сертифікат дивіться у відео-інструкції за цим посиланням.

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