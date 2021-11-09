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У пологовому на Мечникова запрацює пункт вакцинації

Ольга Денисяка

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У міському пологовому клінічному будинку №1 на вулиці Мечникова у Львові відкриють тимчасовий пункт вакцинації. Майбутні мами і жінки, які вже стали матусями, зможуть вакцинуватись одразу в пологовому – без черг та в супроводі лікаря. Доступна вакцина – Pfizer. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Пункт вакцинації у пологовому будинку працюватиме цієї п’ятниці, 12 листопада, із 12:00 до 17:00 год. Записатись на вакцинацію можна за номером телефону: 0673848474. Якщо охочих вакцинуватись буде багато, то пункт працюватиме й надалі. Про це повідомлять окремо.

Як розповіла керівниця міського пологового будинку №1 Людмила Шекета, пункт вакцинації допоможе вагітним жінкам та мамам уникнути очікування на вакцинацію у загальних чергах, а також забезпечить супровід лікаря акушер-гінеколога та інших необхідних спеціалістів.

«Вагітні і післяпологові жінки зможуть отримати консультацію та необхідне обстеження до чи після вакцинації, якщо виникне необхідність – бути під наглядом лікаря. Адже у нас є всі необхідні спеціалісти», – зазначила Людмила Шекета.

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Традиційно, на вакцинацію із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Щеплення проти коронавірусу для вагітних жінок не є обов’язковим, втім тим, хто виявив таке бажання, можуть зробити прививку на будь-якому терміні.

У МОЗ раніше наголошували: вагітним, які розглядають можливість вакцинації проти Covid-19, слід спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем. Також серед тих, кому можна зробити щеплення, є вагітні, що мають супутні захворювання.

Додамо, що зробити щеплення можна у центрах вакцинації. Графіки їх роботи дивіться за цим посиланням.

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