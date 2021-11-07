Україна отримала майже 3 мільйони доз вакцини Moderna

У неділю, 7 листопада, Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ поставив в Україну 2 930 300 доз covid-вакцини виробництва компанії Moderna. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Майже 3 мільйони доз вакцини Moderna Україна отримала безкоштовно у межах міжнародної ініціативи Covax, яка покликана сприяти доступу всіх країн до ефективних і безпечних вакцин від коронавірусу.

Зазначимо, що завдяки Covax Україна безкоштовно вже отримала майже 7,5 мільйона доз вакцини різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).

Вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna. Має кодову назву mRNA-1273 та торговельну назву Spikevax. Схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

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Клінічні дослідження показали, що ефективність вакцини становить 94,1%. Для повної імунізації проти коронавірусу необхідно зробити два щеплення з інтервалом у 28 днів.

Вакциною Moderna в Україні робили щеплення всім охочим із липня. Наприкінці серпня її використання обмежили, щоб вистачило для другої дози тим, хто отримав і першу саме цією вакциною.

Львівщина отримала майже 65 тисяч доз вакцини Moderna наприкінці липня. Вже в кінці вересня вона закінчилась і людям, яким перше щеплення зробили цим препаратом, для другого стали використовувати Pfizer.

Нагадаємо, проти коронавірусу провакцинувались майже 8 мільйонів українців. Ще понад 11 мільйонів людей наразі мають одне із двох необхідних щеплень.

На Львівщині повний курс covid-вакцинації поки пройшли 475 тисяч людей, ще понад 738 тисяч мешканців зробили одне щеплення.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

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