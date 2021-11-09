Львівщина отримає 210 тисяч доз вакцини Moderna

Найближчим часом Львівська область отримає 210 доз covid-вакцини виробництва компанії Moderna. Про це це під час брифінгу 9 листопада заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

Вакцина надходитиме поетапно: перші 50 тисяч доз область отримає орієнтовно 9-10 листопада. Препарат розділять для першої та другої дози щеплення.

Олег Когут переконує: Львівщина має достатню кількість всіх схвалених МОЗ вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Coronavac). Зокрема, нещодавно надійшло 72 тисячі вакцини Pfizer, а завтра прибуде препарат Coronavac.

Окрім того, він зазначив, що область має 30 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яку необхідно використати до кінця листопада.

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Додамо, що 7 листопада Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ поставив в Україну 2 930 300 доз covid-вакцини Moderna.

Вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna. Має кодову назву mRNA-1273 та торговельну назву Spikevax. Схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

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Клінічні дослідження показали, що ефективність вакцини становить 94,1%. Для повної імунізації проти коронавірусу необхідно зробити два щеплення з інтервалом у 28 днів.

Вакциною Moderna в Україні робили щеплення всім охочим із липня. Наприкінці серпня її використання обмежили, щоб вистачило для другої дози тим, хто отримав і першу саме цією вакциною.

Львівщина отримала майже 65 тисяч доз вакцини Moderna наприкінці липня. Вже в кінці вересня вона закінчилась і людям, яким перше щеплення зробили цим препаратом, для другого стали використовувати Pfizer.

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