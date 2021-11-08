До львівської лікарні гелікоптером доправили дівчинку з Рівненщини

Гелікоптер аеромедичної евакуації доставив до Львова з Рівненщини шестирічну дівчинку з вадою серця.Про це йдеться на сторінці у Facebook Львівського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

Шестирічна дівчинка з міста Дубно у Рівненській області має вроджену ваду серця і потребує операції. Аби допомогти маленькій пацієнтці, рівненські медики звернулись за допомогою до львівських колег.

Гелікоптер вже приземлився біля Львівської лікарні швидкої допомоги. Тут дівчинку дообстежать та прооперують.

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Медики зазначають: перевезення повітрям пришвидшує час транспортування, до того ж транспортування автомобілем могло погіршити стан маленької пацієнтки. В дорозі дитину супроводжувала мама.

У центрі додали, що наразі це перше перевезення пацієнта з іншої області до Львова.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні стартував пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері доставляли до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів.

За два місяці роботи медики на гелікоптері здійснили 9 рятувальних місій, вісім із них були успішними. Однак після двох місяців роботи проєкту львівські медики залишились без повітряного транспорту. Гелікоптер ДСНС, який використовували для аеромедичної евакуції, забрали на сервісне обслуговування.

1 жовтня обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф знову відновив для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. У розпорядженні медиків Львівщини з’явився гелікоптер Нацполіції Airbus Helicopters Н145.

За увесь час роботи аеромедичної евакуації на Львівщині гелікоптером до медзакладів було доставлено 24 пацієнтів.

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