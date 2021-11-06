Ще два заклади у Львові закрили через порушення карантину

Міська комісія ТЕБ і НС закрила ще два заклади у центрі Львова через порушення карантину, ще трьом дали попередження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

У суботу, 6 листопада, на позачерговому засіданні міська комісія ТЕБ і НС вирішила закрити два заклади у Львові через виявлені там порушення карантину. Йдеться про розважальний центр «Планета мрій» на вул. Газовій, 30-А та про бар Flashback Lounge Bar на вул. Валовій, 5.

Ще трьом закладам дали попередження: продуктовому магазину на вул. Віденській, 3, перукарні VS Studio на вул. Кульпарківській 230-А та пивному бару Beer Room на вул. Вагилевича, 2.

Зазначимо, рішення про закриття закладів є тимчасовим. Більшість із них можуть відновити свою роботу, якщо усунуть виявлені порушення.

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Нагадаємо, у найсуворішу «червону» covid-зону Львівщина увійшла з 30 жовтня. Без щеплення у працівників не можуть працювати розважальні центри, кафе, ресторани тощо. Також у такі заклади можуть потрапити лише ті відвідувачі, які мають oсvid-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Крім цього, діють обмеження стосовно кількості відвідувачів у закладах.

Відтак бізнес почали активно перевіряти на дотримання карантину. Лише у Львові за цей час закрили близько чотирьох десятків закладів: магазинів, закладів харчування, перукарень та клубів.

Протягом минулих вихідних, 30-31 жовтня, рейдові групи, до яких входять і поліцейські, на Львівщині виявили 226 порушень карантину у кафе та ресторанах, громадському транспорті, спортивних закладах та установах культури.

Додамо, що відтепер кафе і ресторанам у Львові дозволили працювати лише до 23:00 год.

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