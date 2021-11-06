Реанімацію у Центрі легеневого здоров’я розширили вдвічі

Із понеділка, 8 листопада, у Центрі легеневого здоров’я, що у Львові на вул. Зеленій, запрацює оновлене реанімаційне відділення на два десятки ліжок. До його облаштування долучилися, зокрема й благодійники. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

У лікарні відремонтували ще одне приміщення під відділення інтенсивної терапії на 20 місць. Реанімаційний зал оснащений сучасним медобладнанням: апаратами ШВЛ, апаратом корекції критичних станів та назальної оксигенації.

Крім того, відділення забезпечили спеціальним моніторним спостереженням, завдяки якому усі пацієнти перебувають під постійним наглядом медиків навіть із ординаторської.

«Пацієнти у реанімації – люди у важкому і вкрай важкому стані. Аби забезпечити їм максимально комфортні умови перебування, оновлений реанімаційний зал оснащено 20 поліфункціональними ліжками з протипролежневою системою. Зал також забезпечений окремою централізованою системою подачі кисню. Встановлена й система температурної корекції та ультрафіолетового обеззараження нового типу», – кажуть у Центрі легеневого здоров’я.

Відремонтувати приміщення і закупити все необхідне для реанімації лікарні вдалося без залучення бюджетних коштів. Допомогти зголосилися й благодійники.

Медики кажуть: оновлення реанімаційних відділень і їхнє оснащення сучасним, якісним обладнанням зараз на часі як ніколи. Адже коронавірус мутує, а важкохворих тепер щоразу більшає.

Запрацює оновлене відділення у Центрі легеневого здоров’я вже з понеділка, 8 листопада. Відтак загалом у реанімації тут буде 40 місць.

При цьому зараз усі реанімаційні ліжка зайняті хворими на коронавірус: на лікуванні перебувають 20 пацієнтів із важкими двобічними обширними ураженнями легень. До апаратів ШВЛ під’єднані 9 хворих.

Нагадаємо, у середині жовтня у Центрі легеневого здоров’я закінчились вільні місця для хворих на коронавірус. Станом на 6 листопада у лікарні перебувають 252 пацієнти, загалом тут є 370 ліжок.

Зараз у п’ятьох covid-лікарнях на Львівщині вже немає вільних місць, ще сім медзакладів наближаються до позначки у 100% завантаженості. Детальніше читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у Львові в реанімацію стали частіше потрапляти люди віком від 30 до 40 років.

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Фото: Facebook Центру легеневого здоров’я