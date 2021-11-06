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МОЗ думає ввести «covid-амністію» для тих, хто купив сертифікати

Наталя Дуляба

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Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість введення «ковідної амністії» для тих, хто купив документи про вакцинацію від коронавірусу. Про це пише УП.

«Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії. Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ і бачить, що не може зробити щеплення (оскільки дані про це внесені в систему – ред.). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити», – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, у МОЗ також ретельно вивчатимуть усі випадки важкого перебігу Covid-19 у вакцинованих людей.

«Зараз створюється комісія, важко перенесена хвороба або летальний випадок у вакцинованого, буде розглядатися комісійно, щоб дивитися фактори, що відбулося і чому людина померла», – сказав міністр.

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Водночас Віктор Ляшко зазначив, що під час таких перевірок виявлятимуть випадки купівлі підроблених сертифікатів вакцинації.

«Як правило, якщо людина важко переносить Covid-19, вона дуже часто зізнається, що має фальшивий сертифікат про вакцинацію», – додав глава МОЗ.

Як писав Львівський портал, станом на кінець жовтня в Україні відкрили майже 800 кримінальних справ за підробку covid-сертифікатів.

Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

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