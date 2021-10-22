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В Україні відкрили 800 кримінальних справ за підробку covid-сертифікатів

Ольга Денисяка

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В Україні відкрили майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19», – заявив міністр.

Монастирський закликав українців повідомляти про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170 або за номером 102.

Як повідомляв Львівський портал, поліція перевіряє сертифікати про вакцинацію від коронавірусу за QR-кодом. На планшети поліцейських встановили спеціальну програму для швидкої перевірки сертифікатів з «Дії» або сканувавши паперовий його варіант.

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За виготовлення і продаж підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання – від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на термін до 2-х років.

Як відомо, у Львові та області посилили карантинні обмеження. Відтепер щоб потрапити у театри, кінотеатри чи спортзал, потрібний  буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Працівники сфер обслуговування теж мають бути обов’язково вакцинованими.

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