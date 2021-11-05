Президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів. Його введуть у дію через 6 місяців після опублікування. Про це йдеться на сторінці у Twitter Зеленського.

«Демократія – це закон і рівність. Підписав антиолігархічний закон, який докорінно змінює відносини між великим бізнесом і політиками. Тепер усі економічні гравці будуть рівними перед законом і не зможуть купувати для себе політичні привілеї. Зламати закон не дамо», – написав Зеленський. підписав закон про олігархів

Згідно із прийнятим законом, визначати олігархів буде РНБО за зверненням Кабміну, СБУ, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету. Вводить в дію рішення РНБО президент. Воно набирає чинності після його офіційного опублікування.

Олігарх – особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Олігархами будуть називати осіб, які відповідають щонайменше трьом прописаним у законі критеріям:

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бере участь у політичному житті;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) перевищує 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

РНБО також буде опікуватися реєстром олігархів. У реєстрі будуть вказуватися дані олігарха, його активи та перелік політиків, до роботи яких він причетний.

Якщо особа потрапила до переліку олігархів, то до неї застосовують ряд обмежень.

Зокрема, буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та брати участь у великій приватизації. Також особи з цього Реєстру повинні будуть подавати декларацію про доходи.

Окрім того, у законі запроваджується поняття «декларації про контакти». Їх хочуть зобов’язати подавати усіх держслужбовців, якщо вони контактували з олігархом чи його представником. Водночас не подавати таку декларацію можна буде, якщо зустріч із олігархом була на телебаченні, в судовому засіданні, на ініційованих заходах органами державної влади.

Закон також зобов’язує олігархів перед початком зустрічі із держслужбовцями повідомляти, що вони включені до Реєстру олігархів.

Для подачі «декларації про контакти» також передбачені відповідні вимоги. Якщо особа не подасть таку декларацію, то її можуть притягти до політичної або дисциплінарної відповідальності.

Виключити особу із Реєстру можливо, якщо у неї відсутні не менше двох ознак, передбачених для потрапляння в цей список.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності.

Закон втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, у Мін’юсті вже заявили, що першими, хто може потрапити до реєстру олігархів, є Ігор Коломойський і Петро Порошенко.

Станом на середину травня РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів, шестеро із них входять до рейтингу мільярдерів Forbes.

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