Ахметов, Пінчук та Порошенко: Forbes Україна склав рейтинг найбагатших українців

Рейтинг 100 найбагатших бізнесменів України очолив Рінат Ахметов з капіталом в 2,8 мільярда доларів. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Forbes.

На другому місці в списку найбагатших українців – власник групи «Інтерпайп» Віктор Пінчук з 1,4 млрд доларів, на третьому – п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко (1,4 млрд доларів).

Порошенко повернувся в список доларових мільярдерів після п’ятирічної відсутності: в 2014 році американський Forbes оцінював його статки в 1,3 млрд доларів, а вже в 2015 році перестав вважати його мільярдером.

У восьми осіб в рейтингу статки оцінюються не нижче 1 млрд доларів, в тому числі двоє з них – співвласники мережі гіпермаркетів «Епіцентр» подружжя Олександр і Галина Гереги займають одну сходинку.

Замикає список доларових мільярдерів екс-акціонер ПриватБанку Ігор Коломойський з 1 млрд доларів.

Основою статків дев’яти бізнесменів з рейтингу є IT. Капітал найбагатшого з них, засновника сервісу для систематизації файлів з кодом GitLab Дмитра Запорожця, видання оцінило в 560 млн доларів (№13).

Крім того, 27-у позицію в рейтингу займає співзасновник сервісу Revolut Влад Яценко (300 млн доларів), а з 35-ї по 37-у – відповідно засновники сервісу перевірки правопису Grammarly Олексій Шевченко, Максим Литвин і Дмитро Лідер. Статок кожного з них оцінено в 250 млн доларів.

У рейтинг найбагатших українців також увійшли власник Group DF Дмитро Фірташ (370 млн доларів, 24-а позиція), голова алкогольного холдингу Global Spirits, який володіє брендом «Хортиця», Євген Черняк (295 млн доларів, 30-а позиція), а також власник компанії MosCityGroup, російсько-український бізнесмен Павло Фукс (155 млн доларів, 51-я позиція).