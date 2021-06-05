У Мін'юсті назвали перших двох людей, які потраплять до реєстру олігархів

Бізнесмен та один із найбагатших українців Ігор Коломойський, а також п’ятий президент України Петро Порошенко можуть потрапити до реєстру олігархів – підпадають під відповідні критерії. Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає Громадське.

Зокрема, критерії відбору людей, що потрапляють до реєстру олігархів, вказані у президентському законопроєкті про деолігархізацію.

«У законі вказано, що якщо твій бізнес-партнер є чиновником, вказаним у списку, наприклад, народним депутатом, ти маєш вплив на політичне життя. Партнерів пана Коломойського, офіційних, у Верховній Раді є, і не один. Тому пан Коломойський точно потрапляє», – сказав Малюська.

Окрім того, він зазначив, що претендентом на внесення до реєстру олігархів є і п’ятий президент України Петро Порошенко. У його політичній силі вважають, що законопроєкт про деолігархізацію спрямований особисто проти Порошенка та кажуть, що таким чином президент Володимир Зеленський хоче захопити владу.

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«Істерики зрозумілі, тому що «Європейська Солідарність» усвідомлює, що їхній лідер теж автоматично потрапляє у реєстр, тому що відповідає всім критеріям, і це зрозуміло. Але розплющте очі: закон не писався під окрему людину. Закон писався під олігархічну систему, і він має наслідки. Якщо ви не хочете потрапити до реєстру – позбудьтесь упливу на політичне життя, залишайтесь зі своїми активами, не підходьте до політики, до ЗМІ», – каже Малюська.

Зазначимо, 2 червня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний законопроєкт, яким влада обіцяє побороти олігархічну систему в Україні. Окрім того, питання про статус олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум.

У РНБО раніше підрахували, що в Україні є щонайменше 13 олігархів, однак про кого саме йдеться – не сказали.

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