ОСТАННІ НОВИНИ

У Мін'юсті назвали перших двох людей, які потраплять до реєстру олігархів

Вероніка Рой

|

Бізнесмен та один із найбагатших українців Ігор Коломойський, а також п’ятий президент України Петро Порошенко можуть потрапити до реєстру олігархів – підпадають під відповідні критерії. Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає Громадське.

Зокрема, критерії відбору людей, що потрапляють до реєстру олігархів, вказані у президентському законопроєкті про деолігархізацію.

«У законі вказано, що якщо твій бізнес-партнер є чиновником, вказаним у списку, наприклад, народним депутатом, ти маєш вплив на політичне життя. Партнерів пана Коломойського, офіційних, у Верховній Раді є, і не один. Тому пан Коломойський точно потрапляє», – сказав Малюська.

Окрім того, він зазначив, що претендентом на внесення до реєстру олігархів є і п’ятий президент України Петро Порошенко. У його політичній силі вважають, що законопроєкт про деолігархізацію спрямований особисто проти Порошенка та кажуть, що таким чином президент Володимир Зеленський хоче захопити владу.

Реклама партнерів

«Істерики зрозумілі, тому що «Європейська Солідарність» усвідомлює, що їхній лідер теж автоматично потрапляє у реєстр, тому що відповідає всім критеріям, і це зрозуміло. Але розплющте очі: закон не писався під окрему людину. Закон писався під олігархічну систему, і він має наслідки. Якщо ви не хочете потрапити до реєстру – позбудьтесь упливу на політичне життя, залишайтесь зі своїми активами, не підходьте до політики, до ЗМІ», – каже Малюська.

Зазначимо, 2 червня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний законопроєкт, яким влада обіцяє побороти олігархічну систему в Україні. Окрім того, питання про статус олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум.

У РНБО раніше підрахували, що в Україні є щонайменше 13 олігархів, однак про кого саме йдеться – не сказали.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...