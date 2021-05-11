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РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів

Вероніка Рой

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При розробці закону про олігархів апарат Ради національної безпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії можна «впевнено зарахувати 13 осіб». Про це 11 травня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни», передає Українська правда.

«Один із великих викликів, який сьогодні існує… і на крайньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси. На мою думку, і за критеріями апарату РНБО, які ми враховуємо, готуючи цей документ, ми маємо на увазі 13 осіб, яких ми можемо з упевненістю віднести до олігархічного середовища. Які мають дуже великий вплив всередині і зовні нашої країни», – каже секретар РНБО.

Прізвища олігархів Олексій Данілов не назвав. Проте колишній народний депутат, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко з посиланням на свої джерела, пише, що під критерії олігархів можуть потрапити:

  • Рінат Ахметов,
  • Петро Порошенко,
  • Дмитро Фірташ,
  • Ігор Коломойський,
  • Віктор Пінчук,
  • Сергій Льовочкін,
  • Віктор Медведчук,
  • Вадим Новинський,
  • Юрій Косюк,
  • Олег Бахматюк,
  • Костянтин Жеваго
  • подружжя Герег.

Шестеро людей із цього списку входять до рейтингу мільярдерів Forbes.

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Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

«Я запропонував Раді національної безпеки та оборони та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт, такого у нас в Україні не було. Вважаю, що сьогодні це один із пріоритетів – розробити фундаментальний законопроєкт про статус олігарха в нашій країні. Що буде з такими особами, які будуть впроваджувати санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів», – цитує Зеленського Укрінформ.

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