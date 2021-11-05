Львів продасть майже 1,5 га землі під будівництво

Львівська міська рада виставить на аукціон три земельні ділянки під забудову. Відповідне рішення 5 листопада прийняв виконавчий комітет, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про три земельні ділянки загальною площею майже 1,5 га. Всі вони розташовані у різних районах Львова, призначені під будівництво. Для цього виконавчий комітет відразу затвердив містобудівні умови та обмеження, тобто кожну з ділянок виставлять на аукціон відразу з документацією, яка вже передбачає конкретний вид забудови.

Якою буде стартова ціна землі і коли саме відбудуться торги, у мерії поки не уточняють.

Так, на аукціоні продадуть земельну ділянку площею 0,65 га на вул. Трускавецькій – вул. Академіка Я. Підстригача. Вона розташована поміж приватних житлових будинків, ЖК Avalon Holiday та ЖК Компаньйон. Тут передбачили будівництво гуртівні-складу.

Реклама партнерів

Інша ділянка – на вул. Бескидській, що на Кривчицях. Її площа становить 0,64 га, розташована поблизу місцевого авторинку. На цьому місці заплановане будівництво виробничих, складських, адміністративних та офісних будівель.

Остання ділянка розташована на околиці Львова, відразу неподалік АС «Західна». Площа земельної ділянки на вул. Городоцькій, 355-А становить 0,19 га. Тут мають спорудити будівлі ринкової інфраструктури.

Нагадаємо, загалом протягом 2021 року на продажі землі Львівська міська рада збиралась заробити 250 млн грн, проте згодом план підняли до 400 млн грн. Ця сума є вдвічі більшою від доходу, отриманого від продажу землі у 2020-му.

Наразі відомо, що станом на жовтень від продажу комунальної землі бюджет міста поповнився майже на 133 млн грн. Ще понад 100 млн грн Львів планує отримати цьогоріч, продавши дві ділянки у промзоні «Сигнівка». Це будуть перші електронні торги у системі Prozorro.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.