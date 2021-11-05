Covid на Львівщині забрав життя ще 34 людей

Станом на ранок п’ятниці, 5 листопада, на Львівщині лабораторно підтвердили 188 624 випадки коронавірусної інфекції. Протягом минулої доби виявили 1758 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом 4 листопада в області провели 3664 дослідження на коронавірус, з них 1758 виявили позитивними. Найбільше хворих виявили у Львівському районі 992 ( Львів – 652), Стрийському (172) та Золочівському районах (158).

Загалом на Львівщині коронавірусну інфекції підтвердили 188 624 людям. Від ускладнень інфекції померло 4 711 людей (+ 34 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 149 816 людей (+ 679 за останню добу).