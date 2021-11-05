Covid на Львівщині забрав життя ще 34 людей

Станом на ранок п’ятниці, 5 листопада, на Львівщині лабораторно підтвердили 188 624 випадки коронавірусної інфекції. Протягом минулої доби виявили 1758 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Протягом 4 листопада в області провели 3664 дослідження на коронавірус, з них 1758 виявили позитивними. Найбільше хворих виявили у Львівському районі 992 ( Львів – 652), Стрийському (172) та Золочівському районах (158).
Загалом на Львівщині коронавірусну інфекції підтвердили 188 624 людям. Від ускладнень інфекції померло 4 711 людей (+ 34 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 149 816 людей (+ 679 за останню добу).
Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.
Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.
Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.
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Вероніка Рой