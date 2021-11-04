За реанімацію доводиться платити пацієнтам: Львів просить більше грошей на covid-хворих

На лікування covid-хворого у стаціонарі Нацслужба здоров’я України зараз виділяє 28 000 грн. Однак цієї суми навіть і близько не вистачає для тих пацієнтів, які лежать у реанімації. Тому Львівська міська рада проситиме збільшити фінансування на лікування людей із важкою формою коронавірусу. Про це йшлося під час сесії 4 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Про складну ситуацію з дороговартісним лікуванням важких хворих на коронавірус у Львові розповів депутат Гнат Герич, який є завідувачем хірургічного відділення лікарні швидкої допомоги. За його словами, Нацслужба здоров’я не диференціює стан covid-пацієнтів і на лікування кожного зараз виділяє 28 000 грн.

Цієї суми є замало для хворих у реанімації. Їхнє повноцінне лікування обходиться у три-чотири рази дорожче, тобто сягає більше 100 000 грн.

«Ситуацію, що зараз склалась, відчув кожен із нас. Проблема у тому, що лікування пацієнта з коронавірусом Нацслужба здоров’я виділяє 28 000 грн. Але диференціації немає: чи цей пацієнт є у реанімації і потребує інтенсивного лікування протягом місяця, чи він є у covid-відділенні на звичайному ліжку і лікується тиждень. Лікування важкохворих пацієнтів із covid обходиться у 3-4 рази дорожче. Тому потрібно, щоб Нацслужба здоров’я визначила тарифи відповідно до стану важкості хворого і таким чином перерозподілити фінансування. Треба зняти це навантаження з пацієнтів, бо медикаменти та інші видатки, які лягають на їхні плечі, є просто непомірними», – відзначив Гнат Герич. Реклама партнерів

Тому Львівська міська рада звернеться до Міністерства охорони здоров’я, Нацслужби здоров’я, прем’єра-міністра Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням переглянути тариф на лікування важкохворих пацієнтів із коронавірусом.

Зазначимо, у МОЗ раніше звітували, що у вересні вартість лікування хворого на коронавірус в середньому в Україні становила 22 000 грн. При цьому тоді не уточняли, наскільки дорожче обходиться лікування пацієнтів у важкому стані.

Із квітня по вересень, тобто за пів року, Нацслужба здоров’я перерахувала українським лікарням 4,8 млрд грн на стаціонарне лікування хворих із коронавірусом. До кінця 2021 року для оплати роботи covid-стаціонарів зарезервовано ще 5,4 млрд грн.

Нагадаємо, протягом серпня, тобто ще до початку нової хвилі коронавірусу, десять covid-лікарень на Львівщині отримали від НСЗУ понад 5,5 млн грн. За ці кошти вони лікували 361 хворого. Тобто у середньому на одного госпіталізованого припало понад 15 400 грн.

Тим часом під час весняної хвилі коронавірусу деякі мешканці Львівщини скаржились, що їм, лежачи у стаціонарі на лікуванні, доводилось власним коштом купувати дороговартісні медикаменти. Це було незважаючи на той факт, що лікарня мала укладений договір із Нацслужбою здоров’я.

У Львівській ОДА своєю чергою запевнили: такі випадки не були масовими і стосувались виключно важкохворих covid-пацієнтів.

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