У Львові зарезервували землю під перший перехоплюючий паркінг

На околиці Львова збираються облаштувати перший у місті перехоплюючий паркінг. Земельну ділянку під нього біля ТРЦ King Kross Leopolis зарезервували на сесії Львівської міськради 4 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Перший у Львові перехоплюючий паркінг планують облаштувати на вул. Стрийській навпроти ТРЦ King Kross Leopolis. Заплановано, що тут буде 1264 паркомісця, в тому числі й для вантажівок.

Наразі місто зарезервувало земельну ділянку під ці потреби, а самі роботи, за попередніми даними, мають розпочати вже у 2022 році. Окрім самих паркомісць, тут створять й усю необхідну інфраструктуру: зупинки громадського транспорту, вбиральні, кафе.

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Найближчим часом у мерії мають ще напрацювати механізм функціонування перехоплюючої парковки, а також визначити розмір плати. Наразі не відомо, скільки саме доведеться платити за те, аби залишити там своє авто, проте вартість паркування має бути найнижчою, ніж будь-де у Львові.

Зазначимо, що перехоплюючий паркінг – це паркова на околиці населеного пункту, де люди залишають свої автомобілі, а самі пересідають на громадський транспорт, аби далі рухатися містом. Це так звана система park and drive – «запаркувався і їдь». Таким чином у великих європейських містах вдається зменшити кількість приватного транспорту у центральній частині та владнати проблему заторів.

Першим про необхідність створення у Львові перехоплюючого паркінгу ще торік заговорив львів’янин Ігор Васюник, балотуючись у мери. Перехоплюючі парковки з різних заїздів у місто були частиною його масштабної транспортної стратегії.

Цікаво, що місто нещодавно втілило ще два пункти «Стратегії розвитку Львова до 2030 року» Ігоря Васюника. Це вода без хлору, а також університет для пенсіонерів.

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