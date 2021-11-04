Поблизу Стрийського парку відновили ще двоє історичних дверей

У житловому будинку на вул. Стрийській, 44а, що поблизу Стрийського парку, фахівці відреставрували двоє дерев’яних дверей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Тут майстри відновлювали двері у внутрішній двір, а також двері-віяло. На перших реставратори замінили коробку та ковані елементи. Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування, яку координує ЛКП «Бюро спадщини».

«Увесь низ коробки прогнив, був відсутній поріг, довелося багато над цим попрацювати. Також ми змінили частину елементів, які прогнили. Ковані елементи були погнуті, тож довелося реставрувати й метал», – каже майстер Андрій Федоришин.

Реклама партнерів

Двері-віяло особливі тим, що можуть відчинятися у дві сторони, звідти й відповідна назва. З ними довелося попрацювати більше. Майстри вирівнювали балки, ремонтували завіси, підбирали ручки за аналогами, які були характерні для такого типу брам.

«Стопори, які фіксують двері у відкритому стані, були втрачені. Від них залишились тільки сліди. За тими слідами й виготовляли нові стопори. За таким же принципом працювали і з ручками», – додає фахівець.

Між дверима-віялом і вхідними дверима є тамбур із дубової фанери. Він був у поганому стані. Тож мешканці вирішили відновити його вже поза програмою – самостійно профінансували реставрацію.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

Як писав Львівський портал, нещодавно реставратори відновили дерев’яні двері у будинку на вулиці Костя Левицького, 122, що в Личаківському районі Львова.