Невакцинованих чиновників та освітян відсторонять від роботи 8 листопада

З понеділка, 8 листопада, працівники, які підлягають обов’язковим щепленням проти Covid та не отримали принаймні однієї дози вакцини, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він нагадав, що обов’язковій вакцинації підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій, а також закладів освіти.

З 8 листопада цих працівників можуть відсторонити від роботи без збереження зарплати, якщо вони не зроблять принаймні одне Covid-щеплення. Важливо, що не йдеться про звільнення з роботи.

«Зазначу, що працівники вказаних організацій потрапили у цей перелік, у першу чергу для забезпечення безперебійної та безпечної роботи органів виконавчої влади на національному та місцевому рівнях та закладів освіти», – повідомив головний санітарний лікар.

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Повернутись відсторонені від роботи працівники зможуть у випадку отримання принаймні однією дози вакцини.

Окрім того, особи, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, представники яких підлягатимуть обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. У цей список хочуть працівників комунальних підприємств й установ, соціальної сфери, а також водіїв громадського транспорту.

Як писав Львівський портал, вакцинувати від коронавірусу освітян, соціальних працівників, водіїв громадського транспорту, комунальників у Львові організовано почали ще у квітні.

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