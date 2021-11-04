ОСТАННІ НОВИНИ

Невакцинованих чиновників та освітян відсторонять від роботи 8 листопада

Вероніка Рой

|

З понеділка, 8 листопада, працівники, які підлягають обов’язковим щепленням проти Covid та не отримали принаймні однієї дози вакцини, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він нагадав, що обов’язковій вакцинації підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій, а також закладів освіти.

З 8 листопада цих працівників можуть відсторонити від роботи без збереження зарплати, якщо вони не зроблять принаймні одне Covid-щеплення. Важливо, що не йдеться про звільнення з роботи.

«Зазначу, що працівники вказаних організацій потрапили у цей перелік, у першу чергу для забезпечення безперебійної та безпечної роботи органів виконавчої влади на національному та місцевому рівнях та закладів освіти», – повідомив головний санітарний лікар.

Реклама партнерів

Повернутись відсторонені від роботи працівники зможуть у випадку отримання принаймні однією дози вакцини.

Окрім того, особи, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, представники яких підлягатимуть обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. У цей список хочуть працівників комунальних підприємств й установ, соціальної сфери, а також водіїв громадського транспорту.

Як писав Львівський портал, вакцинувати від коронавірусу освітян, соціальних працівників, водіїв громадського транспорту, комунальників у Львові організовано почали ще у квітні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка ...

Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів