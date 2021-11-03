Від коронавірусу померли ще 720 українців

Станом на ранок середи, 3 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 23 393 нові випадки коронавірусу. Померли 720 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 979 086 людей. Протягом вівторка, 2 листопада, діагноз встановили ще 23 393 новим хворим, серед них 421 медик та 1406 дітей.

Одужали за останню добу 11 937 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 720 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 69 447 людей, натомість одужали 2 466 674 українці.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 2024/6644

Дніпропетровська обл. – 1935/9059

Одеська обл. – 1858/6161

Запорізька обл. – 1558/4841

Харківська обл. – 1374/5464

Львівська обл. – 1178/5420

Сумська обл. – 1156/2885

Полтавська обл. – 1127/2939

Хмельницька обл. – 1084/2676

Донецька обл. – 1077/3779

Рівненська обл. – 975/2134

Київська обл. – 934/3981

Черкаська обл. 882/2345

Миколаївська обл. – 725/1917

Волинська обл. – 679/1731

Житомирська обл. – 660/2183

Вінницька обл. 633/3254

Тернопільська обл. – 623/1357

Херсонська обл. – 600/2966

Луганська обл. – 569/1470

Чернівецька обл. – 543/1146

Івано-Франківська обл. – 486/2165

Закарпатська обл. – 330/1355

Чернігівська обл. – 264/1952

Кіровоградська обл. – 119/1515

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

Дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

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