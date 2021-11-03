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Від коронавірусу померли ще 720 українців

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 3 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 23 393 нові випадки коронавірусу. Померли 720 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 979 086 людей. Протягом вівторка, 2 листопада, діагноз встановили ще 23 393 новим хворим, серед них 421 медик та 1406 дітей.

Одужали за останню добу 11 937 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 720 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 69 447 людей, натомість одужали 2 466 674 українці.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • м. Київ – 2024/6644
  • Дніпропетровська обл. – 1935/9059
  • Одеська обл. – 1858/6161
  • Запорізька обл. – 1558/4841
  • Харківська обл. – 1374/5464
  •  Львівська обл. – 1178/5420
  • Сумська обл. – 1156/2885
  • Полтавська обл. – 1127/2939
  • Хмельницька обл. – 1084/2676
  • Донецька обл. – 1077/3779
  • Рівненська обл. – 975/2134
  • Київська обл. – 934/3981
  • Черкаська обл.  882/2345
  • Миколаївська обл. – 725/1917
  • Волинська обл. – 679/1731
  • Житомирська обл. – 660/2183
  • Вінницька обл.  633/3254
  • Тернопільська обл. – 623/1357
  • Херсонська обл. – 600/2966
  • Луганська обл. – 569/1470
  • Чернівецька обл. – 543/1146
  • Івано-Франківська обл. – 486/2165
  • Закарпатська обл. – 330/1355
  • Чернігівська обл. – 264/1952
  • Кіровоградська обл. – 119/1515

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

Дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

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