Україна отримає 2,9 мільйона доз covid-вакцини Moderna

До кінця тижня, тобто до 7 листопада, Україна очікує отримати 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna. Про це під час брифінгу 3 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

Вакцину нададуть в рамках Глобальної ініціативи COVAX. Всього в Україну було поставлено 26 мільйонів доз вакцин. Наразі залишилось близько 7,5 мільйона доз.

За словами міністра, в Україні збільшилася кількість громадян, охочих вакцинуватися. Він закликав керівників регіонів підготуватися до збільшення охочих зробити щеплення.

«Очікується, що впродовж найближчих двох тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте вдвічі, а попит на першу дозу не зменшиться», – зазначив міністр.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, після оголошення обмежень для невакцинованих на Львівщині втричі зросли темпи вакцинації. Ще в середині жовтня в області робили 7-9 тисяч щеплень за добу, а вже в кінці місяця Львівщина вийшла на показник до 23 тисяч вакцинацій.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу.

Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут. Графік центрів масової вакцинації у Львові та області можна переглянути за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.