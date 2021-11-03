Юнаку, який хотів убити таксиста поблизу Львова, «світить» до 15 років тюрми

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 21-річного дрогобиччанина, який, їдучи у таксі, намагався вбити водія. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався уночі 8 липня у селі Наварія, що поблизу Львова. Тут орієнтовно о 02:00 год. виявили пораненого чоловіка. Ним виявився 32-річний львів’янин, який працював таксистом. У потерпілого було п’ять ножових поранень у груди та в живіт. Його негайно госпіталізували.

За справу взялися правоохоронці, яким вдалося знайти зловмисника за кілька годин. Нападником був 21-річний дрогобиччанин. Його затримали у Львові неподалік приміського вокзалу.

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Чому юнак напав із ножем на таксиста, у поліції так і не кажуть. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 – ч.1 ст.115 (замах на вбивство) ККУ.

Слідство вже завершене. Обвинувальний акт поліцейські вже скерували до суду, який обиратиме покарання для 21-річного хлопця. За скоєне йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Нагадаємо, ще один подібний випадок стався у Львові наприкінці серпня. У Снопківському парку застрелили 64-річного таксиста. Чоловік, маючи кровотечу, сам дістався найближчого ресторану і попросив про допомогу. Його забрали у лікарню, де він помер. Розслідування у цій справі ще триває.

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