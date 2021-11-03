ОСТАННІ НОВИНИ

Юнаку, який хотів убити таксиста поблизу Львова, «світить» до 15 років тюрми

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 21-річного дрогобиччанина, який, їдучи у таксі, намагався вбити водія. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався уночі 8 липня у селі Наварія, що поблизу Львова. Тут орієнтовно о 02:00 год. виявили пораненого чоловіка. Ним виявився 32-річний львів’янин, який працював таксистом. У потерпілого було п’ять ножових поранень у груди та в живіт. Його негайно госпіталізували.

За справу взялися правоохоронці, яким вдалося знайти зловмисника за кілька годин. Нападником був 21-річний дрогобиччанин. Його затримали у Львові неподалік приміського вокзалу.

Реклама партнерів

Чому юнак напав із ножем на таксиста, у поліції так і не кажуть. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 – ч.1 ст.115 (замах на вбивство) ККУ.

Слідство вже завершене. Обвинувальний акт поліцейські вже скерували до суду, який обиратиме покарання для 21-річного хлопця. За скоєне йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Нагадаємо, ще один подібний випадок стався у Львові наприкінці серпня. У Снопківському парку застрелили 64-річного таксиста. Чоловік, маючи кровотечу, сам дістався найближчого ресторану і попросив про допомогу. Його забрали у лікарню, де він помер. Розслідування у цій справі ще триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка ...

Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів