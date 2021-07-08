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Вночі біля Львова підрізали таксиста

Ольга Денисяка

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Вночі 8 липня в селі Наварія біля Львова 32-річного таксиста декілька разів вдарили ножем в груди та живіт. Зараз він перебуває в реанімації. Правоохоронці розшукують нападника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько 02:00 год. перехожий повідомив у поліцію про те, що на одній з вулиць у селі Наварія Львівського району він виявив пораненого чоловіка.

Правоохоронці негайно виїхали місце події. Пораненим виявився 32-річний львів’янин, який працював таксистом. Неподалік поліцейські розшукали його автомобіль БМВ. Чоловіка госпіталізували – медики виявили на його тілі чотири ножових поранення в ділянках грудей та живота.

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Зараз поліція розшукує нападника.

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