Поліція спіймала 20-річного хлопця, що підрізав таксиста біля Львова

У четвер, 8 липня, у Львові поліцейські затримали 20-річного хлопця, який цієї ночі підрізав таксиста у селі Наварія. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як відомо, близько другої години ночі 8 липня у селі Наварія, що неподалік Львова, невідомий поранив ножем 32-річного таксиста. Медики виявили у постраждалого львів’янина чотири ножових поранення в ділянках грудей та живота. Також неподалік місця скоєння злочину поліцейські розшукали його автомобіль «БМВ».

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Протягом кількох годин правоохоронці встановили особу та місцеперебування зловмисника. 20-річного жителя Дрогобича, якого підозрюють у пораненні таксиста, затримали у Львові, неподалік Приміського вокзалу. Речові докази причетності хлопця до вчинення злочину вилучені.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція