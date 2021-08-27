У Львові застрелили таксиста

У п’ятницю, 27 серпня, у Львові застрелили 64-річного таксиста. Поранений чоловік спершу попросив допомоги у ресторані на вулиці Стуса, проте згодом помер у лікарні.

Першим про інцидент повідомив координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич. З його слів, до поліції звернулася жінка, котра повідомила, що близько 10:39 до ресторану ForRest Meat Club, що на вулиці Василя Стуса у Львові, зайшов чоловік, який був поранений та мав кровотечу.

Згодом цей випадок прокоментувала і поліція Львівщини. Там поінформували, що постраждалим виявився 64-річного львів’янина, який працював таксистом. Поранений чоловік помер у лікарні.

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«Як встановили правоохоронці, до одного з закладів громадського харчування забіг чоловік з сильною кровотечею, який повідомив, що у нього стріляли. Він був доставлений у лікарню, проте, незважаючи на зусилля медиків, помер внаслідок отриманого поранення. Правоохоронці встановили особу загиблого – 64-річного львів’янина, який працював таксистом», – кажуть поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

За неофіційною інформацією нападників було двоє. Їх вже розшукує поліція. Прикмети першого чоловіка: середньої тілобудови, зріст 175 см, в чорній кепці, куртка коротка червоного кольору, чорні штани (можливо спортивні). Прикмети другого чоловіка: зріст 180- 185 см, міцної тілобудови, блайзер темного кольору.

Усіх, хто володіє інформацією про цю подію, просять зголоситися на лінію 102.

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Фото: поліція