У світі за два роки від ускладнень Covid-19 офіційно померли 5 млн людей

У світі за два роки пандемії підтвердили 5 мільйонів смертей від ускладнень коронавірусної хвороби – це приблизно як населення Нової Зеландії. Про це свідчать дані з карти Університету Джонса Гопкінса, передає hromadske.

Ймовірно, офіційна кількість померлих занижена, зокрема через обмеження в тестуваннях.

На Сполучені Штати, Європейський Союз, Велику Британію, Бразилію та інші країни з високим доходом припадає майже половина всіх зареєстрованих смертей.

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Станом на 1 жовтня по всьому світу зафіксували 246,8 мільйона випадків COVID-19. Лідерами за загальною кількістю підтверджених хворих є Сполучені Штати та Індія.

За останні 28 днів захворювання найбільше виявляють у США, Великій, Британії, Росії, Туреччині та Україні – за 4 тижні у нас підтвердили майже 500 тисяч нових випадків COVID-19.

Як пише AP, зараз коронавірусне захворювання є третьою за поширеністю причиною смерті у світі – після серцево-судинних захворювань та інсульту.

Ймовірно, кількість померлих від COVID-19 більша, ніж зафіксували офіційно. На це впливає обмежений доступ до тестування. Крім того, у деяких країнах, особливо бідних, люди помирають вдома без медичної допомоги.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Загалом в Україні підтверджено 2 936 238 випадків коронавірусної інфекції.

Через зростання захворюваності уже 15 областей перейшли до «червоної» зони: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.

Рівень госпіталізації з Covid вийшов на плато після тримісячного зростання.

18 жовтня Україна встановила абсолютний рекорд за кількістю добових смертей від Covid-19. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, в Україні померли 538 людей.

З такими показниками Україна займала друге місце в Європі за кількістю смертей на 100 тисяч населення (за останні 14 днів).

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