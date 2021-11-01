В Україні виявили майже 14 тисяч нових хворих

Станом на ранок понеділка, 1 листопада, в Україні підтверджено 2 936 238 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 13 936 нових хворих, ще 298 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 31 жовтня в Україні провели понад 63 тисячі тестувань, які виявили 13 936 нових випадків Covid.
Серед нових хворих – 905 дітей та 111 медпрацівник. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 3 828 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.
За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 936 238 людей. Від ускладнень інфекції померли 68 027 особи (+298 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 421 495 людей (+5 885 осіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 495 випадків;
- Вінницька область – 298 випадків;
- Волинська область – 397 випадків;
- Дніпропетровська область – 867 випадків;
- Донецька область – 322 випадки;
- Житомирська область – 827 випадків;
- Закарпатська область – 118 випадків;
- Запорізька область – 895 випадків;
- Івано-Франківська область – 344 випадки;
- Київська область – 396 випадків;
- Кіровоградська область – 74 випадки;
- Луганська область – 110 випадків;
- Львівська область – 1166 випадків;
- Миколаївська область – 864 випадки;
- Одеська область – 1281 випадок;
- Полтавська область – 259 випадків;
- Рівненська область – 455 випадків;
- Сумська область – 573 випадки;
- Тернопільська область – 398 випадків;
- Харківська область – 1227 випадків;
- Херсонська область – 828 випадків;
- Хмельницька область – 693 випадки;
- Черкаська область – 270 випадків;
- Чернівецька область – 424 випадки;
- Чернігівська область – 355 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.
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Аліса Белей