В Україні виявили майже 14 тисяч нових хворих

Станом на ранок понеділка, 1 листопада, в Україні підтверджено 2 936 238 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 13 936 нових хворих, ще 298 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 31 жовтня в Україні провели понад 63 тисячі тестувань, які виявили 13 936 нових випадків Covid.

Серед нових хворих – 905 дітей та 111 медпрацівник. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 3 828 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.

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За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 936 238 людей. Від ускладнень інфекції померли 68 027 особи (+298 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 421 495 людей (+5 885 осіб за останню добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 495 випадків;

Вінницька область – 298 випадків;

Волинська область – 397 випадків;

Дніпропетровська область – 867 випадків;

Донецька область – 322 випадки;

Житомирська область – 827 випадків;

Закарпатська область – 118 випадків;

Запорізька область – 895 випадків;

Івано-Франківська область – 344 випадки;

Київська область – 396 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 1166 випадків;

Миколаївська область – 864 випадки;

Одеська область – 1281 випадок;

Полтавська область – 259 випадків;

Рівненська область – 455 випадків;

Сумська область – 573 випадки;

Тернопільська область – 398 випадків;

Харківська область – 1227 випадків;

Херсонська область – 828 випадків;

Хмельницька область – 693 випадки;

Черкаська область – 270 випадків;

Чернівецька область – 424 випадки;

Чернігівська область – 355 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.

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