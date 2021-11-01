Рівень госпіталізації з Covid вийшов на плато після тримісячного зростання, – Ляшко

Україна вийшла на плато госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом після тримісячного зростання. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зауважимо, протягом 31 жовтня в Україні до медзакладів госпіталізували 3 828 пацієнтів. Віктор Ляшко каже, що рівень госпіталізації вийшов на плато.

Шостий день поспіль рівень госпіталізації перебуває на плато після більш ніж тримісячного зростання. Завдяки вакцинації, за останній тиждень вдалося врятувати 1238 життів. Проте наголошу, що ще не час розслабляти, адже це лише перші позитивні результати, які вдалося досягти. Захворюваність зафіксувалася на найвищих показниках. Наша головна мета – зрушити цю захворюваність на спад, а не на подальше зростання», – зазначив міністр.

Він також зауважив, що в Україні вже зробили 17 мільйонів 700 тисяч щеплень, 10 мільйонів 240 тисяч осіб отримали хоча б одне щеплення, майже 7,5 мільйонів осіб завершили курс вакцинації проти COVID-19.

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Найбільше дорослого населення принаймні однією дозою щеплено в Києві – понад 50%, у Полтавській області – 40,1%, Київській області – 39,9%. Натомість низькі відсотки охоплення щепленнями в Закарпатській та Волинській областях.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Загалом в Україні підтверджено 2 936 238 випадків коронавірусної інфекції.

Через зростання захворюваності уже 15 областей перейшли до «червоної» зони: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.

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