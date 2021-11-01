У МОЗ заявляють, що ситуація з Covid у деяких «червоних» областях стабілізується

Показники захворюваності стабілізуються в регіонах, що першими увійшли в «червону» зону. Про це під час селекторної наради повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає пресслужба Кабміну.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, за минулий тиждень виявлено 152 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19. З них 93,5% людей – невакциновані. При цьому стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій. Так, за минулий тиждень до лікарні потрапило 34 тисячі осіб, з яких 93,2% були невакцинованими.

Разом з тим Віктор Ляшко відмітив стабілізацію ситуації з коронавірусом у областях, які першими потрапили до «червоної» зони.

«Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в «червону» зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області», – відзначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Загалом в Україні підтверджено 2 936 238 випадків коронавірусної інфекції.

Через зростання захворюваності уже 15 областей перейшли до «червоної» зони: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.

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