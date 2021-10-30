У Львові за недотримання карантину закривають заклади

За рішенням моніторингової групи міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення відсьогодні призупинити роботу дев’яти закладів, що порушували умови карантину.

Відсьогодні, 30 листопада, припинено роботу закладів:

Гребуче Ябко (провулок Крива липа, 3а).

Магазин «Єврохімія» (площа Липнева, 10).

Заклад громадського харчування «Я люблю Кебаб» (проспект Червоної Калини, 92).

Заклад громадського харчування «КEBAB» (вулиця Патона, 2/4).

Магазин «Продукти» (вулиця Величковського, 8).

Перукарня «Аспазія» (вулиця Патона, 2).

Господарський магазин «Оселя» (вулиця Петлюри, 11).

Заклад громадського харчування «Мальборо» (вулиця Садова, 29).

Заклад громадського харчування «Фарш» (вулиця Садова, 29).

Нагадаємо, від суботи, 30 жовтня, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. У всій області введено суворий карантин, за винятком міста Моршин, де 75% населення вакциновано від коронавірусу і в лікарнях фактично немає хворих

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