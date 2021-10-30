У Львові за недотримання карантину закривають заклади

За рішенням моніторингової групи міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення відсьогодні призупинити роботу дев’яти закладів, що порушували умови карантину.
Відсьогодні, 30 листопада, припинено роботу закладів:
- Гребуче Ябко (провулок Крива липа, 3а).
- Магазин «Єврохімія» (площа Липнева, 10).
- Заклад громадського харчування «Я люблю Кебаб» (проспект Червоної Калини, 92).
- Заклад громадського харчування «КEBAB» (вулиця Патона, 2/4).
- Магазин «Продукти» (вулиця Величковського, 8).
- Перукарня «Аспазія» (вулиця Патона, 2).
- Господарський магазин «Оселя» (вулиця Петлюри, 11).
- Заклад громадського харчування «Мальборо» (вулиця Садова, 29).
- Заклад громадського харчування «Фарш» (вулиця Садова, 29).
Нагадаємо, від суботи, 30 жовтня, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. У всій області введено суворий карантин, за винятком міста Моршин, де 75% населення вакциновано від коронавірусу і в лікарнях фактично немає хворих
Минулої доби на Львівщині зафіксували новий антирекорд захворюваності на Covid. У реанімації перебуває 209 людей.
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Андрій Котенський