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У Львові за недотримання карантину закривають заклади

Андрій Котенський

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За рішенням моніторингової групи міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення відсьогодні призупинити роботу дев’яти закладів, що порушували умови карантину.

Відсьогодні, 30 листопада, припинено роботу закладів:

  • Гребуче Ябко (провулок Крива липа, 3а).
  • Магазин «Єврохімія» (площа Липнева, 10).
  • Заклад громадського харчування «Я люблю Кебаб» (проспект Червоної Калини, 92).
  • Заклад громадського харчування «КEBAB» (вулиця Патона, 2/4).
  • Магазин «Продукти» (вулиця Величковського, 8).
  • Перукарня «Аспазія» (вулиця Патона, 2).
  • Господарський магазин «Оселя» (вулиця Петлюри, 11).
  • Заклад громадського харчування «Мальборо» (вулиця Садова, 29).
  • Заклад громадського харчування «Фарш» (вулиця Садова, 29).

Нагадаємо, від суботи, 30 жовтня, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. У всій області введено суворий карантин, за винятком міста Моршин, де 75% населення вакциновано від коронавірусу і в лікарнях фактично немає хворих

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Минулої доби на Львівщині зафіксували новий антирекорд захворюваності на Covid. У реанімації перебуває 209 людей.

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