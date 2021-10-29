У Львові через недотримання карантину два заклади закрили, а декільком – дали попередження

У Львові моніторингові групи продовжують перевіряти заклади харчування, магазини, транспорт та інші суб’єкти на дотримання карантину. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Враховуючи звернення Держпродспоживслужби, міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення відзавтра призупинити роботу двох закладів до усунення порушень.

Ще 11 закладам дали попередження. Натомість двом закладам, діяльність яких раніше призупинили, дозволили роботу, оскільки вони виправили порушення.

Так, із 30 жовтня призупинено роботу закладів:

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Магазину «Овація» (вул. Малоголосківська, 16).

Магазину «Корзина до столу» (вул. Малоголосківська, 16).

Попередження отримали такі заклади:

Магазин «Галицька здоба» (вул. Огіркова, 1).

Магазин (вул. Шевченка, 376).

Магазин «Гарбузик» (вул. Любінська, 96).

Магазин «Лайм» (вул. Залізнична, 19).

Магазин «Мобі Ера» (просп. Червоної Калини, 60).

Магазин (вул. Шевченка, 338).

Магазин «Квіти» (вул. Дж. Вашингтона, 6а).

Магазин «Чарка до свята» ТзОВ «Овація» (вул. Тернопільська, 21е).

Пекарня Baker Market (вул. Любінська, 96).

Магазин «Квіти» (вул. В. Великого, 22).

Магазин одяг H&M в ТРК Victoria Gardens (вул. Кульпарківська, 226а) – за велике скупчення відвідувачів у торговому центрі.

Водночас дозволено господарську діяльність таких закладів, які виправили порушення:

Магазину «Лайфселл» в ТЦ «ВАМ» (просп. Червоної Калини, 62).

Магазину «Мука» (вул. Стрийська, 45а).

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