Три лікарні Львівщини на 100% заповнені хворими на Covid

Завантаженість лікарень Львівщини зростає. Станом на 29 жовтня три обласні лікарні вже 100% заповнені хворими з підозрою чи підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це у п’ятницю, 29 жовтня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, на сьогодні найбільш заповненими хворими є Львівська обласна інфекційна лікарня (242 пацієнти), Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня (125 пацієнтів) та Стебницька міська лікарня (150 пацієнтів).

Проте, як зазначив Орест Чемерис, заповненість лікарень на 100% ще не означає, що вони не приймають хворих на Covid. Він пояснює, що нині у медзакладі спостерігається активний рух людей. У середньому щодня, скільки людей виписують, стільки ж і поступає.

Разом з тим посадовець запевняє, що в області немає лікарень, які б не прийняли хворого на коронавірусну інфекцію.

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«Кожного дня госпіталізують від 280 до 380 людей з коронавірусом та підозрою на нього. У нас є ряд лікарень на Львівщині, де заповненість складає 100%. Але слід розуміти, що 100% заповненість лікарні не означає, що медзаклад не приймає хворих. Наприклад, у Львівській інфекційній лікарні щодня госпіталізують від 10 до 15 пацієнтів з covid або ж з підозрою на нього і така ж кількість виписується. Насправді відбувається рух пацієнтів і він є у всіх лікарнях. Наголошую, що на території Львівщини немає таких медзакладів, що не приймають хворих на коронавірус», – пояснює Орест Чемерис.

Також він зазначив, що поки що у Львівській області не планують розгортати мобільні шпиталі.

«Станом на сьогодні ми маємо резерви у існуючих медзакладах. Розгортання мобільних шпиталів – це крайня міра», – додав посадовець.

Загалом хворих на коронавірус приймає 24 лікарні Львівщини. У медзакладах нині перебуває 3173 пацієнти. Ліжкова мережа зайнята на 64,74%. У реанімаціях перебувають 213 осіб, ще 87 підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

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