ОСТАННІ НОВИНИ

Найближчим часом Україна вийде на пік захворюваності на Covid, – Шмигаль

Вероніка Рой

|

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що найближчим часом Україна пройде пік захворюваності на COVID-19 і вийде на плато. Про глава уряду сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Одесі, передає Львівський портал.

Він зауважив, що протягом тижня в Україні фіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу.

«Цей тиждень піковий по антирекордах за кількістю захворілих. У той же час, цей тиждень є рекордний за показниками вакцинації. Щодня Covid-щеплення отримували понад 290 тисяч людей – це хороший результат», – зауважує глава уряду.

Разом з тим Денис Шмигаль прогнозує, що вже незабаром Україна вийде на пік захворюваності на коронавірус.

Реклама партнерів

«Ми розуміємо, що, за прогнозами, минулий і цей тижні, мабуть, наступний, – це такий пік, де ми очікуємо на плато», – додав він.

Нагадаємо, протягом тижня в Україні фіксують рекордне зростання захворюваності на коронавірус. Лише протягом 28 жовтня в країні виявили майже 27 тисяч нових випадків.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?
Ольга ДЕНИСЯКА
Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?

З суботи, 30 жовтня, Львів та область переходить до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. Львівський порт...

«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів