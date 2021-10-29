Найближчим часом Україна вийде на пік захворюваності на Covid, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що найближчим часом Україна пройде пік захворюваності на COVID-19 і вийде на плато. Про глава уряду сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Одесі, передає Львівський портал.

Він зауважив, що протягом тижня в Україні фіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу.

«Цей тиждень піковий по антирекордах за кількістю захворілих. У той же час, цей тиждень є рекордний за показниками вакцинації. Щодня Covid-щеплення отримували понад 290 тисяч людей – це хороший результат», – зауважує глава уряду.

Разом з тим Денис Шмигаль прогнозує, що вже незабаром Україна вийде на пік захворюваності на коронавірус.

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«Ми розуміємо, що, за прогнозами, минулий і цей тижні, мабуть, наступний, – це такий пік, де ми очікуємо на плато», – додав він.

Нагадаємо, протягом тижня в Україні фіксують рекордне зростання захворюваності на коронавірус. Лише протягом 28 жовтня в країні виявили майже 27 тисяч нових випадків.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.

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