Covid набирає обертів. В Україні виявили майже 27 тисяч нових хворих

Станом на ранок п’ятниці, 29 жовтня, в Україні підтверджено 2 878 674 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 26 870 нових хворих, ще 648 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 28 жовтня в Україні провели понад 142 тисячі тестувань, які виявили 26 870 нових випадків Covid. Це є рекордним показником добової захворюваності. Останній фіксували днем раніше, 28 жовтня, коли covid діагностували 26 071 українцю.
Серед нових хворих – 1 824 дитини та 491 медпрацівник. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 463 особу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).
За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 878 674 людей. Від ускладнень інфекції померли 66 852 особи (+648 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 421 495 людей (+9 784 осіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1616 випадків;
- Вінницька область – 588 випадків;
- Волинська область – 601 випадок;
- Дніпропетровська область – 2164 випадки;
- Донецька область – 1149 випадків;
- Житомирська область – 1266 випадків;
- Закарпатська область – 338 випадків;
- Запорізька область – 1298 випадків;
- Івано-Франківська область – 781 випадок;
- Київська область – 988 випадків;
- Кіровоградська область – 193 випадки;
- Луганська область – 522 випадки;
- Львівська область – 1702 випадки;
- Миколаївська область – 696 випадків;
- Одеська область – 2156 випадків;
- Полтавська область – 1073 випадки;
- Рівненська область – 1199 випадків;
- Сумська область – 1235 випадків;
- Тернопільська область – 711 випадків;
- Харківська область – 1497 випадків;
- Херсонська область – 1227 випадків;
- Хмельницька область – 1282 випадки;
- Черкаська область – 793 випадки;
- Чернівецька область – 682 випадки;
- Чернігівська область – 1113 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.
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Вероніка Рой