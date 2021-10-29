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Covid набирає обертів. В Україні виявили майже 27 тисяч нових хворих

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 29 жовтня, в Україні підтверджено 2 878 674 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 26 870 нових хворих, ще 648 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 28 жовтня в Україні провели понад 142 тисячі тестувань, які виявили 26 870 нових випадків Covid. Це є рекордним показником добової захворюваності. Останній фіксували днем раніше, 28 жовтня, коли covid діагностували 26 071 українцю.

Серед нових хворих – 1 824 дитини та 491 медпрацівник. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 463 особу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156),  Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).

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За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 878 674 людей. Від ускладнень інфекції померли 66 852 особи (+648 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 421 495 людей (+9 784 осіб за останню добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1616 випадків;
  • Вінницька область – 588 випадків;
  • Волинська область – 601 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2164 випадки;
  • Донецька область – 1149 випадків;
  • Житомирська область – 1266 випадків;
  • Закарпатська область – 338 випадків;
  • Запорізька область – 1298 випадків;
  • Івано-Франківська область – 781 випадок;
  • Київська область – 988 випадків;
  • Кіровоградська область – 193 випадки;
  • Луганська область – 522 випадки;
  • Львівська область – 1702 випадки;
  • Миколаївська область – 696 випадків;
  • Одеська область – 2156 випадків;
  • Полтавська область – 1073 випадки;
  • Рівненська область – 1199 випадків;
  • Сумська область – 1235 випадків;
  • Тернопільська область – 711 випадків;
  • Харківська область – 1497 випадків;
  • Херсонська область – 1227 випадків;
  • Хмельницька область – 1282 випадки;
  • Черкаська область – 793 випадки;
  • Чернівецька область – 682 випадки;
  • Чернігівська область – 1113 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.

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